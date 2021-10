È uno dei più seguiti sui social per quello che fa in campo, per le sue gesta calcistiche e non. Eppure questa volte Cristiano Ronaldo non posta di gol o dell’iconica esultanza, bensì si stringe attorno alla famiglia di uno dei suoi più cari amici e calciatore José Semedo che ha perso la moglie, Soraia, di soli 34 anni.

Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Niente può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi e sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mia, non ti dimenticheremo mai

Soraia Semedo si è spenta al Curry Cabral Hospital di Lisbona sembrerebbe a causa di complicazioni arrivate in seguito ad un'infezione.

Ronaldo e Semedo sono amici dai tempi del settore giovanile dello Sporting Lisbona, per Ronaldo il giocatore del Vitoria, con una parentesi anche al Cagliari, è uno di famiglia. Per questo la vicenda ha decisamente scosso l’asso del Manchester United.

