Ronaldo il Fenomeno è il nuovo proprietario del Cruzeiro. L'ex attaccante brasiliano, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Inter, Real Madrid e Milan, ha rilevato il 90% del club investendo 62 milioni di euro. Proprio con il Cruzeiro, Ronaldo si era messo in luce nel grande calcio prima di approdare in Europa con il PSV Eindhoven. Per lui si tratta del secondo massiccio investimento nel calcio: possiede infatti anche il 51% del Valladolid nell'ambito di un'operazione che lo aveva impegnato per 30 milioni di euro. Ronaldo prende in mano le redini del Cruzeiro in un momento di grossa difficoltà per il club, che per il terzo anno di fila disputerà il campionato di Serie B e che versa in condizioni economiche molto delicate.

"Ho tanto da restituire al Cruzeiro e voglio riportarlo dove merita - le prime parole di Ronaldo -. C'è molto da lavorare. Sono felice di aver concluso questa operazione, adesso ci servirà forza e unità. Abbiamo grandi ambizioni". Il primo obiettivo, naturalmente, è riportare la squadra in Serie A dove manca dal 2019.

