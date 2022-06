L'aveva promesso e l'ha fatto: dopo Stefano Pioli, anche Ronaldo si mette in sella. L'ex fuoriclasse di Inter, Barcellona e Real Madrid è partito ieri mattina dallo stadio Nuevo José Zorilla. Ad attenderlo sei tappe da 50 chilometri fino a Santiago De Compostela. Rigorosamente munito di bicicletta elettrica, Ronaldo rispetta la promessa fatta e festeggia così la promozione in Liga del Real Valladolid, squadra della quale è presidente. Al Mundo Deportivo aveva ammesso: "Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all'inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club - aggiunge -. Il gol a Compostela è famoso, ma il Cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare".

Dopo feste scatenate e ambiziosi progetti per il futuro, Ronaldo parte per saldare il suo debito, nonostante una forma fisica non troppo impeccabile, come dice lui stesso: "Il cammino sarà molto bello, fisicamente lo so che soffrirò ma sarà un'esperienza indimenticabile”. Si può definire Compostela uno dei luoghi simbolo di Ronaldo? Sì. Proprio nella città spagnola, il brasiliano nel '96 segnò uno dei suoi gol più belli di sempre con la maglia del Barcellona, partendo da centrocampo. Un'esperienza tanto profonda quanto divertente, che il Fenomeno sta condividendo sui suoi account social.

