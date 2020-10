Un traguardo storico, una nuova pagina del grande manuale di calcio scritto negli anni dalla Nazionale brasiliana. Con la tripletta realizzata nella sfida contro il Perù, Neymar diventa il secondo miglior marcatore nella storia del Brasile, secondo solo al grande Pelè. 64 reti in carriera con la maglia carioca, superato Ronaldo, il fenomeno, capace di fermarsi "solamente" a 62. L'esultanza di Neymar in occasione del gol del sorpasso in questa speciale classifica è stata proprio dedicata a lui e, allora, non potevano mancare i ringraziamenti e le congratulazioni di chi la storia del Brasile l'ha scritta a cavallo tra gli anni '90 e '00.