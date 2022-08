L'estate dinon trova pace. Mentre le voci sul suo futuro si rincorrono, il portoghese appare sempre più un corpo estraneo all'interno del Manchester United . Nemmeno il suo impiego fin dal primo minuto contro ilha evitato aila seconda sconfitta in altrettante partite in Premier League . Lacontro lee il susseguente pugno duro del manager Erik Ten Hag in allenamento non hanno fatto altro che alimentare il malcontento generale. Non c'è un bel clima intorno all'ex Juventus e Real Madrid appare sempre più in procinto di fare nuovamente le valigie e cambiare aria.