Il video pubblicato dalla società di Seconda Divisione russa fa il giro del web. Fortunatamente il portiere 16enne non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto lunedì 6 luglio durante un allenamento di squadra.

La squadra di calcio Znamya Trudà (Seconda Divisione russa) ha rassicurato i propri tifosi sulle condizioni del portiere 16enne Ivan Zaborovski. L’incidente è avvenuto durante un allenamento tenutosi nella città di Orejovo-Zuyevo, provincia di Mosca. Il giovane portiere stava per calciare la palla, quando un fulmine lo ha colpito in pieno.

Dai social della squadra si può vedere il momento esatto in cui la saetta ha investito il giocatore. Zaborovski è stato trasportato in fretta e furia all’ospedale locale in condizioni critiche: il giovane ha subito un arresto respiratorio, e una volta giunto in reparto è rimasto diverse ore in coma indotto. Lo Znamya Trudà ha infine informato i tifosi sulla salute del giocatore; la sua vita non è più in pericolo, anche se il fulmine gli lascerà un segno indelebile per il resto della sua vita: Zaborovski presenta gravi ustioni su tutta la superfice del proprio corpo. Tutta la Russia, e noi con loro, speriamo in un suo ritorno in campo.

In un comunicato, il direttore generale del club Igor Mayorov informa:

Ho sentito i dottori, e mi hanno detto che le condizioni di Ivan sono stabili. L'hanno staccato dai ventilatori per la respirazione artificiale e gradualmente lo stanno facendo uscire dal coma.

