Ryan Giggs piomba nei guai: l'ex fuoriclasse del Manchester United di Sir Alex Ferguson è stato arrestato per presunte violenze nei confronti della fidanzata Kate Greville.

Maradona ricoverato in ospedale: escluso il Coronavirus

Il 46enne ex calciatore è stato interrogato dalla polizia di Manchester e rilasciato su cauzione, ma i guai per l'attuale allenatore del Galles non sono finiti qui: dovrà chiarire ulteriormente la sua posizione.