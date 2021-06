Sadio Mané non dimentica le sue origini e il suo popolo. Nel 2019 l’attaccante senegalese del Liverpool si era reso già protagonista di un bellissimo gesto per i bambini del villaggio di Bambali donando 350.000$ per la costruzione di una scuola. Ora il numero 10 dei Reds e del Senegal grazie a una donazione di 530 mila euro è riuscito a costruire ed inaugurare il primo ospedale nel suo villaggio d'origine. Tornato in Africa per la chiamata della nazionale il giocatore ha voluto incontrare anche il presidente Macky Sall per parlare del suo progetto e per chiedere aiuto allo Stato per la ricerca del personale medico da inserire nel nuovo ospedale.

