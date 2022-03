Danilo Iervolino, presidente della Salernitana da inizio 2022, è indagato dalla Procura di Napoli per un'ipotesi di evasione fiscale di alcuni milioni di euro. Lo scrive Il Fatto Quotidiano secondo cui l'accusa sarebbe legata a vicende risalenti a qualche anno fa quando il cuore delle attività imprenditoriali di Iervolino era rappresentato dall'università telematica UniPegaso. Nelle scorse settimane al patron del club granata sarebbe stato notificato un avviso di proroga delle indagini: gli viene contestata la violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 74/200, ovvero la fattispecie che regola la "". L'indagine è nata in seguito ad alcuni accertamenti dell'Agenzia delle entrate in merito a dichiarazioni fiscali di diversi anni fa. I legali di Iervolino sono convinti di poter dimostrare la sua innocenza nonché la correttezza dei dati riportari nelle dichiarazioni fiscali contestate.