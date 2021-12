Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capezzi, M. Coulibaly, Ruggeri, Strandberg, Zortea

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Indisponibili: Brazao, Darmian, Ranocchia

Dove vedere Salernitana-Inter in tv e streaming

La sfida Salernitana-Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana).

L’Inter è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che la Salernitana ha affrontato più di una volta in casa in Serie A trovando sempre il successo e senza mai subire gol.

L’Inter ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie A: nel parziale ha ottenuto tre successi (nelle sei più recenti di queste sfide), quattro pareggi e sei sconfitte.

La Salernitana non ha segnato in nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (già la sua peggior serie senza gol interni nella competizione), l’ultima squadra che ha fatto peggio è stata il Parma (otto lo scorso febbraio).

All’Inter (98) basta un gol per eguagliare il suo record di reti in un singolo anno solare in Serie A (99 nel 1950). Nella storia della competizione, solo tre squadre sono arrivate a quota 100: il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933), mentre l’Atalanta nel 2021 è a 99.

L’Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato con un punteggio aggregato di 11-0; nella sua storia in Serie A, solo due volte ha trovato il successo in cinque partite di fila senza subire gol: nel 1989 e nel 1996.

L’Inter è la squadra che ha toccato più volte il pallone in area avversaria in questa Serie A (510); ne è conseguenza che quella nerazzurra è la formazione che, da dentro l’area, ha effettuato più tiri (198) e segnato più reti (37, ben sette in più rispetto alla seconda in questa classifica).

I tre gol di Federico Bonazzoli hanno portato tre punti alla Salernitana in questo campionato (più delle reti di ogni altro compagno di squadra) – l’attaccante classe 1997 è prodotto del vivaio dell’Inter e ha esordito in Serie A proprio con i nerazzurri (cinque gare tra il 2014 e il 2015).

Lautaro Martínez (24 anni, 112 giorni) è diventato il settimo giocatore più giovane nella storia dell’Inter ad essere andato in doppia cifra di gol in tre diverse stagioni in Serie A, dopo Giuseppe Meazza, Benito Lorenzi, Antonio Angelillo, Sandro Mazzola, Alessandro Altobelli e Mauro Icardi.

Nicolò Barella è il giocatore che ha servito più assist in questo campionato, sette; l’unico giocatore dell’Inter che ha fatto meglio in un singolo girone d’andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/2005) è stato Antonio Candreva: otto nel 2017/2018.

