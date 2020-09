SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari. All. Inzaghi

Nei due precedenti di Serie A tra Sampdoria e Benevento del 2017/18, entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol - una vittoria per parte, sempre per la formazione di casa.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro squadre neopromosse dopo che aveva tenuto la porta inviolata cinque volte nelle precedenti sette.

La Sampdoria ha perso le ultime due partite casalinghe in campionato, non infila tre sconfitte interne consecutive in Serie A da settembre 2013.