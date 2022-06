Giuseppe Sala insieme all'ad dell'Inter Alessandro Antonello e al presidente del Milan Paolo Scaroni, ha dato i suoi frutti. O, almeno, si spera. Al vertice c'era anche Andrea Pillon, il coordinatore del cosiddetto "dibattito pubblico", la serie di 8 incontri aperti a cittadini e/o associazioni che vogliono intervenire sulle questioni riguardanti la realizzazione della Cattedrale. Un nuovo spiraglio, una nuova speranza per la Cattedrale, ovvero il nuovo San Siro rossonerazzurro . Negli ultimi giorni, il vertice tra il sindaco di Milanoinsieme all'ad dell'e al presidente del, ha dato i suoi frutti. O, almeno, si spera. Al vertice c'era anche, il coordinatore del cosiddetto "dibattito pubblico", la serie di 8 incontri aperti a cittadini e/o associazioni che vogliono intervenire sulle questioni riguardanti la realizzazione della Cattedrale.

Ad

I due club: "Chiudere il dibattito pubblico entro ottobre"

Serie A Scaroni: "Serie A prodotto scarso. Stadio? Ottimista su San Siro" 18/06/2022 A 13:22

Un incontro che ha portato aria fresca a una situazione che stava nuovamente diventando stagnante, quasi immobile. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è fiducia, ma occorre fare in fretta, sbrigarsi. Inizialmente si pensava a un'apertura del cantiere a inizio 2023: ma poi la questione dibattito è andata per le lunghe e ora si spera di portare a termine la discussione pubblica a ottobre, in modo da iniziare i lavori alla fine del prossimo anno: "Bisogna chiudere questa fase entro e non oltre il prossimo autunno", è l'imperativo di entrambi i club meneghini nei confronti del Comune di Milano.

Cardinale: "Redbird custode della storia e dei successi del Milan"

L'imperativo: "Inizio lavori entro fine 2023". Altrimenti ognuno per la propria strada?

E' più facile costruire un nuovo stadio, fuori Milano, che ristrutturare San Siro". Questi, i paletti messi sulla questione messi dalle due città. Da parte del Milan, c'è il piano B a quello varato dallo studio architetto statunitense Popolous: uno stadio "in solitaria" nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni , già prese in esame dal futuro numero 1 del Diavolo Gerry Cardinale. Un Milan all'inglese, in solitaria dal punto di vista di infrastrutture, sembra ancora un concetto astratto. Di fatto, però, non è così. Già nel 2019 Scaroni aveva affermato: "".

Serie A Scaroni: "San Siro o Sesto? Andiamo da chi arriva prima" 08/06/2022 A 09:01