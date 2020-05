Sara Gama: "Ci aspettiamo le stesse tutele dei nostri colleghi uomini"

Dal nostro partner OAsport.it

Si fa un gran parlare del calcio di Serie A (maschile) e della sua ripresa, ma per quanto riguarda la realtà femminile? Domanda complicata e la Figc, in questo senso, deve ancora fornire una risposta chiara sul da farsi in merito al massimo campionato in “rosa”. Nel torneo nazionale, di fatto, mancano sei giornate, con la Juventus davanti a tutte, a precedere Fiorentina e Milan. Una situazione intricata.

E le giocatrici che cosa si aspettano? A parlare chiaro, come spesso è accaduto, è la capitana della Juventus e della Nazionale Sara Gama che, viste le notizie che arrivano sul fronte maschile, si aspetta il medesimo trattamento anche per le donne:

Ci aspettiamo le stesse tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. E poi attendiamo le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo [@Ansa]

