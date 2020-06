Il tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni della Rai nel post partita di Juventus-Milan: "Con le 3 sostituzioni ho fatto una ca**ata".

Sulla partita

"E' chiaro che dopo tre mesi senza giocare, tornare in panchina, vedere le squadre in campo, è una bella sensazione, anche se ci manca poi l'apporto del pubblico, perché giocare le partite in queste condizioni chiaramente non è semplice per nessuno. Per quanto riguarda la squadra, sono rimasto molto sorpreso e molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto nei primi 30 minuti, abbiamo fatto circolare la palla a grandissima velocità, avevamo un dominio sulla partita straordinario anche in parità numerica. Dopo siamo andati a poco a poco calando nei ritmi, calando nell'intensità mentale, però in questo momento le partite sono tutte piene di rischi".

Liga Emozioni in extremis tra Valencia e Levante: gol di Rodrigo all'89', rigore di Melero al 98' e 1-1 DA UN' ORA

Sul calo nella ripresa

"Qualcosa si è rotto mesi fa. Sono giocatori che son stati 70 giorni sul divano. Farli tornare alla completa efficienza fisica e dell'intensità non è facile. E' stata una partita di fine luglio e non è una situazione di precampionato ma peggio. Nel precampionato i giocatori sono stati fermi 30 giorni di stop attivo mentre qui hanno fatto mesi di divano. Ci vorrà un po' di pazienza ma la premessa della prima mezzora è importante".

Su Ronaldo

"Gli era stato chiesto un sacrificio di giocare più centrale, il ragazzo ha accettato e questa per noi è una grandissima notizia. Ha giocato bene nella prima mezzora e poi ha sofferto come la squadra. Probabilmente non è abituato a sbagliare un rigore, è stato sfortunato e qualche ripercussione può averla avuta. Al di là della posizione, lui è un giocatore talmente forte che può giocare cinque metri più indietro che può far la differenza".

Sulla tripla sostituzione contemporanea

"Lì ho fatto una ca***ta. Con queste cinque sostituzioni mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e cambiare tre giocatori cambia l'equilibrio della squadra. E' un rischio che ci siamo presi. Forse le devo selezionare in più frazioni".

Sulla scelta, preferenze per Napoli o Inter?

"L'importante in questo momento è che ci siamo andati noi. Domani sera c'è questa partita bellissima. Il Napoli si trova nella nostra situazione: all'andata ha giocato in uno stadio davanti a 50mila spettatori e il ritorno in uno stadio vuoto. Vediamo la partita e ci prepariamo a tutte le eventualità".

Play Icon WATCH Centrocampo tipo, fattore Dybala: la Juve di Sarri ha cliccato il tasto ON contro l'Inter 00:02:36

Coppa Italia Pioli: "Pesa il rigore dell'andata, ingenuità sull'espulsione". Calhanoglu recrimina DA 2 ORE