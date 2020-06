Sassuolo: mister Roberto De Zerbi rinnova fino al 2021

Roberto De Zerbi resta alla guida del Sassuolo anche per la prossima stagione

Roberto De Zerbi resta alla guida del Sassuolo anche per la prossima stagione. Il club emiliano infatti in una nota sul proprio sito ha annunciato di "aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021".

