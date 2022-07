Il calcio scozzese e i tifosi dei Glasgow Rangers piangono la prematura morte di uno dei suoi portieri leggendari, Andy Goram. Spentosi all’età di 58 anni, l’ex numero uno della nazionale scozzese, aveva annunciato poco più di un mese fa, di essere affetto da un tumore all’esofago. I medici gli avevano diagnosticato appena sei mesi di vita e Goram aveva detto no a sottoporsi alle sedute di chemioterapia che, a detta degli specialisti, gli avrebbero garantito eventualmente solamente 90 giorni più di esistenza.

Cinque volte campione di Scozia con i Rangers, Goram ha vestito in 43 occasioni la maglia della nazionale ricoprendo il ruolo di numero 1 sia negli Europei del 1992 e 1996 e nel 1999, in un sondaggio a cui avevano partecipato i tifosi dei Rangers, era stato nominato il migliore portiere di sempre dei Light Blues.

Nato a Bury in Inghilterra nel 1964, Goram esordì nel calcio professionistico con la maglia dell’Oldham, per poi trasferirsi all’Hibernian e ai Rangers. Lasciati i Gers a 34 anni, difese poi i colori di Notts County, Sheffield United, Motherwell, Manchester United (con cui vinse la Premier League nel 2001 collezionando 2 presenze), Hamilton, Coventry, ancora Oldham e Queen of the South.

