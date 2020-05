Scozia, il campionato si chiude qui: Celtic campione per la 9a volta consecutiva

La Bundesliga è già ripartita, la Serie A prova a farlo, così come Premier League e Liga: intanto un altro campionato chiude i battenti, si tratta della Scottish Premiership.

Anche la Scozia decide di chiudere il campionato 2019/20: la riunione del consiglio tenutasi oggi ha decretato lo stop definitivo alla Scottish Premiership di quest’anno, dunque il Celtic può festeggiare il 9° titolo consecutivo, mentre gli Hearts sono la squadra retrocessa.

Parere unanime per i 12 club presenti alla riunione di oggi: per calcolare la classifica conclusiva sono stati tenuti da conto i punti medi per partite giocate. L’unica variazione rispetto alla classifica dello scorso 13 marzo riguarda il St Johnstone, che da passa da settimo a sesto, a discapito dell’Hibernian.

Prima dello stop dovuto al Covid-19, il Celtic aveva 13 punti di vantaggio rispetto ai Rangers, con una partita giocata in più e con sette/otto gare ancora in calendario. Gli Hearts invece chiudevano la classifica con 4 lunghezze di distanze dall’Hamilton Academical, con 24 punti ancora a disposizione.

