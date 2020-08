Dopo i fatti della scorsa settimana che hanno coinvolto otto giocatori dell’Aberdeen, due di questi risultati positivi dopo un’uscita serale al bar, la violazione della quarantena obbligatoria questa volta arriva in casa Celtic. Il difensore Boli Bolingoli ha violato i protocolli, il governo adesso pensa alla sospensione del campionato.

Un altro caso di violazione dei vincoli legati alla quarantena obbligatoria in scozia. Questa volta il protagonista è il difensore belga del Celtic Boli Bolingoli, cugino di Jordan e Romelu Lukaku, che di ritorno da un viaggio in Spagna non ha rispettato le due settimane di quarantena obbligatoria imposta dal governo scozzese. Il giocatore sarebbe, poi, sceso in campo nella sfida di domenica tra Celtic e Kilmarnock terminata 1-1 scusandosi in seguito, una volta emersi i fatti, per la sua violazione.

Viaggio di Bolingoli di cui lo stesso club non era a conoscenza, con il comunicato ufficiale del Celtic che ci ha tenuto a precisare, scusandosi con la SPFL, come verranno presi duri provvedimenti disciplinari nei confronti del proprio calciatore.

Intanto, il governo scozzese minaccia la sospensione del campionato: Bolingoli non è, infatti, il primo calciatori in Premiership ad aver violato le norme anti-covid. La scorsa settimana ci avevano pensato otto giocatori dell’Aberdeen, beccati di visita in un bar. Due di questi sarebbero poi risultati postivi al virus, costringendo al rinvio la sfida dello scorso turno di campionato contro il St. Johnstone. Ulteriori violazioni del protocollo non potranno più essere ammesse, la minaccia del governo è quella della sospensione dell’intero campionato.

