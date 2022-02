Intervenuto a Radio Marca, Vasyl Kravets, giocatore ucraino che milita in Spagna, precisamente nello Sporting Gijon, ha parlato diffusamente della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese d'origine:

"Stanno uccidendo persone, civili, negli ospedali. Tutta colpa di Putin e con questo non voglio dire che sia colpa della Russia, ma di Putin sì. Siamo un Paese che vuole vivere in tranquillità, non vogliamo attaccare nessuno, vogliamo stare solo bene e tranquilli"

"Sono sincero, voglio andare in guerra e aiutare la mia gente. Ma non posso aiutare perché non so sparare, non so muovermi, non so come ricaricare una pistola. Ma voglio aiutare e se potessi andrei al fronte a difendere il mio territorio. È doveroso per gli ucraini".

