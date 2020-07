Sono nove i giocatori di Serie A squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo gli incontri validi per la 29/a giornata.

Sono nove i giocatori di Serie A squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo gli incontri validi per la 29/a giornata. Si tratta di D'Alessandro (Spal), Hernani (Parma), Caicedo e Immobile (Lazio), Rogerio (Sassuolo), Pellegrini (Cagliari), Pessina (Hellas Verona), Schone (Genoa) e Thorsby (Sampdoria). Nessuna sanzione per Federico Bonazzoli (Sampdoria) in merito alla possibile condotta violenta nei confronti di Donati (Lecce): il giudice, "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il direttore di gara che, tra l’altro, dichiarava: 'Non avendo comunque chiara la dinamica ma soprattutto la visuale, chiedevo una conferma al Var, Fabrizio Pasqua, che come previsto dal protocollo stava già effettuando il doveroso check. Pasqua mi dava esito negativo considerando il contatto fortuito anche dopo la visione delle immagini Tv'", ha ritenuto che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato" e delibera, "di non adottare provvedimento disciplinare". Un turno di stop anche per l'allenatore della Spal Di Biagio. Inibito fino al 12 luglio Faggiano, ds del Parma, "per essere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell'arbitro criticando con veemenza il direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irrispettose".

Serie A De Ligt: "I primi mesi alla Juve sono stati difficili. Scudetto? È corsa a tre con Lazio e Inter" DA 38 MINUTI

Serie A Hakimi è dell'Inter, arrivata anche l'ufficialità del trasferimento dal Real Madrid DA UN' ORA