Lo Spezia di Thiago Motta lo scorso anno è stato in grado di salvarsi abbastanza agevolmente, raccogliendo 10 vittorie e ben 41 punti. Nonostante i problemi personali con alcuni membri della rosa, su tutti Nzola, l'allenatore italo brasiliano ha dimostrato di aver capito come fare per tenere in pugno la situazione Ora, una nuova sfida per rivitalizzare una squadra che, nonostante il capocannoniere attuale del campionato in avanti, non aveva ancora trovato la vittoria in questa stagione sotto la guida di Mihajlovic e che si è imposta per la prima volta proprio senza di lui, nel 2-1 del Dall'Ara contro la Fiorentina