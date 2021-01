Dopo i k.o. con Inter e Lazio e il pareggio incolore contro il Torino, il Napoli ritrova la vittoria alla Sardegna Arena grazie ad una doppietta di Zielinski, un gol di Lozano e un rigore trasformato da Insigne. Inutile il temporaneo pareggio di Joao Pedro per il Cagliari, rimasto in dieci nell’ultima mezz’ora a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Lykogiannis. 4-1 il risultato finale con Gattuso saldo al quarto posto alle spalle di Milan, Inter e Roma. Ecco i voti dei protagonisti della sfida.

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6,5 - Senza di lui la partita sarebbe finita 8-1. Una delle poche sufficienze rossoblù

Gabriele ZAPPA 5 - Costantemente saltato da Insigne. Partita da incubo

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Resiste stoicamente per un'ora, poi deve alzare bandiera bianca anche lui

Luca CEPPITELLI 5 - Brutta figura in marcatura su Petagna e in occasione del 2-1 di Zielinski

Charalampos LYKOGIANNIS 4 - Lascia i compagni in dieci per mezz'ora: la pietra tombale per la partita del Cagliari

Razvan MARIN 5 - I mediani del Napoli non gli lasciano spazio di manovra e neppure il tempo di pensare

Nahitan NANDEZ 6 - Cresce nella ripresa, ma predica nel deserto

Gaston PEREIRO 5 - Doveva essere l'arma in più di Di Francesco, si è dimostrato impalpabile ai limiti dell'irritante (dal 55' TRAMONI 5,5 - Non lascia il segno)

João PEDRO 6,5 - Nono centro stagionale sfruttando l'unica occasione disponibile. L'unico rossoblù che la butta dentro sempre e comunque (dall'83' CALIGARA S.V.)

Riccardo SOTTIL 6 - Rispetto a Simeone prova di più a mettere in difficoltà la difesa partenopea, anche se Di Lorenzo lo ferma spesso e volentieri (dal 68' TRIPALDELLI 5,5 - Entra quando ormai l'inerzia della partita è dalla parte del Napoli)

Giovanni SIMEONE 5 - Una sola occasione non sfruttata. Per il resto male (dall'83' PAVOLETTI S.V.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5 - In attesa di Nainggolan, gli manca un riferimento prezioso dal punto di vista della personalità e della presenza fisica come Rog. Il Napoli domina a centrocampo, Cragno gli salva la dignità.

Piotr Zielinski abbracciato da Mario Rui: mattatore del match con una doppietta, Cagliari-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Napoli ---

David OSPINA 6 - Non ha responsabilità sul gol di Joao Pedro

Giovanni DI LORENZO 7 - Nella perla di Zielinski c'è il suo zampino: fa bene entrambe le fasi con corsa e entusiasmo

Kostas MANOLAS 6 - Una sola sbavatura, nel primo tempo: passaggio orizzontale sanguinoso che per poco non regala l'1-1 a Simeone (dall'86' RHAMANI S.V.)

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Joao Pedro lo beffa in occasione dell'1-1: errore non da lui

Mario RUI 6 - Vicino al gol in più di un frangente da fuori area (dall'86' GHOULAM S.V.)

Fabian RUIZ 6 - Ordinato in mediana, pericolosa dalla trequarti in su

Tiemoue BAKAYOKO 6 - Non si prende certo la scena: la sua prestazione silenziosa è come al solito, però, preziosa per Gattuso (dall'86' LOBOTKA S.V.)

Hirving LOZANO 7,5 - E' ovunque: aiuta i compagni, punta l'uomo, dribbla e si concede pure la gioia, di punta, nella mischia. What else?

Piotr ZIELINSKI 8 - Terzo e quarto gol stagionali per il polacco, fondamentale per gli schemi di Gattuso (è mancato tantissimo al tecnico calabrese causa Covid). Due centri di pregevolissima fattura e gara praticamente perfetta (dal 77' ELMAS S.V.)

Lorenzo INSIGNE 7 - Cuore di capitano: aveva segnato al rientro dalla squalifica contro il Torino il gol del pareggio, mette la ciliegina sulla torta alla Sardegna Arena

Andrea PETAGNA 7 - Due dei quattro gol del Napoli arrivano dai suoi piedi. Granitico là davanti (dal 77' POLITANO S.V.)

All. Gennaro GATTUSO 7 - Ritrova i migliori Zielinski e Lozano e non ce n'è per nessuno. Ci mette la faccia nel post partita per l'affaire Osimhen. Uomo squadra prima che allenatore

