Ko della Juventus femminile. Questa sì che è una notizia, visto che la squadra bianconera non perdeva nella Serie A donne dal 27 marzo 2019. Dopo 54 partite consecutive si interrompe l'imbattibilità ad opera dell'Empoli che batte per 2-1 la Juve grazie alle reti di Monterubbiano e Prugna, realizzate nei primi 15 minuti di gara. La squadra di Montemurro ha provato a riacciuffare il match nella ripresa, ma dopo la rete di Boattin non è arrivato il pareggio con il rigore sbagliato dalla Girelli, ipnotizzata dalla Cappelletti. In classifica, ora, la Juventus mantiene 3 punti di vantaggio sulla Roma che ha battuto l'Inter; a -5 c'è il Sassuolo che ha pareggiato la sfida col Milan. Punti salvezza importanti per le toscane che escono dalla zona retrocessione.

La Juventus perde ancora punti in campionato e, dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, arriva la sconfitta ad Empoli. Le toscane partono fortissimo e in un quarto d'ora le padroni di casa sono già avanti per 2-0. Vantaggio di Monterubbiano dopo una percussione centrale sull'apertura di Domping, poi raddoppia Prugna sei minuti più tardi con un colpo di testa su assist ancora di Domping. Un brutto schiaffo per la Juventus risponde subito, trovando però le parate di Cappelletti a sbarrare la strada a Girelli e agli altri terminali offensivi delle ospiti. Da registrare anche un grande salvataggio sulla linea di Maia Ferreira.

Subito cambi nella ripresa con Pedersen e Bonansea che prendono il posto di Rosucci e Hurtig. La Juve la vuole riaprire, ma c'è anche la traversa a dire di no alla Sembrant. Al 77' arriva finalmente il gol delle bianconere con Boattin sul servizio di Bonfantini. Neanche tre minuti e arriva la chance del pareggio con la Boattin messa giù da Monterubbiano in area: dal dischetto si presenta la Girelli che viene però ipnotizzata dalla Cappelletti. E su questo errore tramontano le chance di rimonta.

