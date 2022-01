La prima giornata di ritorno della Serie A inizia sotto il peggiore degli auspici: ancora, a poche ore dall'inizio delle prime partite, non si sa con certezza chi giocherà e chi no. Le partite che non si giocheranno, comunque, non sono state ufficialmente rinviate dalla Lega Serie A , quindi le squadre che non sono state fermate dalle rispettive ASL dovranno presentarsi sul campo e l'arbitro dovrà far partire la procedura della disputa della partita, attendendo 45' che l'altra squadra (non) si presenti. A seguito di ciò, a referto sarà segnato che la detrminata squadra non si è presentata, d'ufficio il Giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino all'altra squadra e poi partiranno i ricorsi, esattamente come accadde all'andata con Napoli- Juventus , che sarebbe dovuta essere d'esempio per evitare altre situazioni simili.

Le partite confermate

Sampdoria-Cagliari (ore 12.30)

Lazio-Empoli (ore 14.30)

Spezia-Verona (ore 14.30)

Sassuolo-Genoa (ore 16.30)

Milan-Roma (ore 18.30)

Le partite saltate

Bologna-Inter (12:30)

Atalanta-Torino (16:30)

Salernitana-Venezia (18:30)

Fiorentina-Udinese (20:45)

I dubbi su Juventus-Napoli

Restano invece delle grosse incognite sulla modalità di svolgimento di Juventus-Napoli delle 20:45, con due ASL partenopee che si sono contraddette a vicenda, la squadra partita per Torino e dei giocatori messi in quarantena mentre erano sull'aereo. Secondo calciomercato.com, una delle possibilità che si prospettano è che i giocatori del Napoli che non sono soggetti a quarantena fiduciaria, in quanto già in possesso della terza dose del vaccino, scendano in campo indossando la mascherina FFP2.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

