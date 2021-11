La TV in streaming ha quindi deciso che per questa stagione la modalità di fruizione non cambierà e che, contrariamente a quanto paventato, si potrà ancora utilizzare lo stesso account in contemporanea su due dispositivi differenti per questa stagione.

Ecco quanto recita la nota, come riportato dall'ANSA:

Nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l'obiettivo di tutelare l'interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso.

Per questo campionato 2021-2022, quindi, nulla cambierà a parte il prezzo rispetto alla scorsa stagione. Per ulteriori aggiornamenti aspettiamo dunque che si riparta col 2022-2023.

