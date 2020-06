Serie A, è allarme: perde 36 milioni di utili e dopo il Covid-19 sarà crisi. Boom Bundesliga

I club della Liga spagnola hanno generato entrate complessive per 3,4 miliardi di euro nella stagione 2018/19, la seconda crescita assoluta più elevata tra i top 5 campionati, superando la Bundesliga (3,3 miliardi di euro) in termini di entrate; tuttavia, il ritorno precedente alle partite in Bundesliga durante l'interruzione della stagione 2019/20 vedrà probabilmente il campionato tedesco registrare ricavi più alti rispetto alla Liga. Si prevede che la Liga tornerà a essere il secondo campionato d'Europa in termini di entrate dal 2020/21, grazie all'aumento delle entrate per diritti di trasmissione.