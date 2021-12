Dopo aver disputato pochi giorni fa l’ultimo incontro ufficiale prima della pausa natalizia, la Juventus Women deve fare i conti con un vero e proprio focolaio Covid all’interno del gruppo squadra. Quest’oggi la società bianconera ha comunicato infatti che 6 giocatrici sono risultate positive al Coronavirus.

Si tratta di Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama, Alice Giai, Matilde Lundorf e Amanda Nilden, alle quali si aggiunge la positività di un componente dello staff. Le persone coinvolte sono già in isolamento e stanno osservando le norme previste. La squadra, che ricomincerà la sua attività agonistica il 28 dicembre (in vista del primo match dopo la sosta, previsto il 16 gennaio), applicherà i protocolli in vigore, in accordo con le autorità sanitarie.

