Serie A, Giudice Sportivo: squalifica di una giornata a Simone Inzaghi

A Vlahovic della Fiorentina toccherà scontare due giornate di squalifica

Il Giudice Sportivo della Serie A ha già deliberato per le partite disputate venerdì e sabato e valevoli per la 28esima giornata. Emessa una sqaulifica per 2 giornate a Dusan Vlahovic della Fiorentina "per aver colpito un avversario con una gomitata al volto", mentre Fabio Lucioni (Lecce) dovrà scontare una giornata per un fallo in chiara occasione da gol. Nessuno sconto anche alle panchine: tra gli allenatori, una giornata di squalifica per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, allontanato dal terreno di gioco nel finale della gara contro la Fiorentina. Un turno anche per il ds del Cagliari Marcello Carli, allontanato a sua volta dal campo nella sfida contro il Torino.

