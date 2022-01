Con la tripletta rifilata al Sassuolo nell'ultima giornata di Campionato, il trequartista ceco dell'Hellas Verona Antoin Barak è finito al centro dell'interesse di alcune big della nostra Serie A e della Premier League. Il fantasista sta infatti disputando una stagione di altissimo livello con Tudor, è diventanto il rigorista fisso dell'Hellas (4 centri su 4) ed ha già accumulato 8 gol e 4 assist in 16 partite di Serie A in cui è partito titolare.

Barak esulta al gol su rigore in Milan-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Intervistato dai microfoni di GR Parlamento, il patron del club scaligero Setti si è così espresso sul suo futuro: “Quanto vale? Diciamo tanto. Non decido io il prezzo, ma chi vuol comprare il giocatore. In questo momento ce lo teniamo stretto, perché ci serve per fare un campionato come si deve, ma sicuramente capisco che sia maturo al punto giusto e che abbia la necessità di andare in un grande club, perché per caratteristiche può giocare nei quattro o cinque migliori club d’Europa. Speriamo continui così, perché il prezzo sale: quando leggo certe cifre mi viene da ridere, perché sono molto più importanti i numeri di Barak. 25 milioni? Non lo so: penso che siano pochi, però vedremo”.

Il Presidente dell'Hellas ha dunque fatto capire che, qualora un top team volesse buttarsi sul ceco, l'importo da sborsare sarà cospicuo. Queste dichiarazioni hanno certamente fatto riflettere i dirigenti del Milan, in pole da tempo sul trequartista, che hanno l'obbligo di oculare e pesare al meglio le trattative della prossima sessione di giugno. Discorso diverso potrebbe esser fatto per i club di Premier che hanno messo gli occhi sul fantasista. Oltremanica qualcuno potrebbe ben presto offrire a Setti la cifra richiesta (probabilmente nella sessione di giugno), soprattutto se il ragazzo continuerà a giocare e a stupire su questi livelli.

