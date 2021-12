Calcio

SERIE A - Il presidente della FIFA Infantino su uno Stadio intitolato a Paolo Rossi

SERIE A - In una conferenza stampa, Infantino risponde alla domanda di alcuni giornalisti italiani sull'intitolazione di uno stadio a Paolo Rossi; 'se lo merita per tutto quello che ha fatto alla Nazione e non solo nello sport', queste le parole del Presidente.

00:00:42, un' ora fa