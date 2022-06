Dopo la comparsata in Piazza Duomo per la festa del Diavolo ed il colloquio con Paolo Maldini, sull'agenda del nuovo presidente del Milan Gerry Cardinale inizia a prendere sempre più importanza uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni all'interno dell'universo rossonero: il nuovo stadio. Il patron si sarebbe infatti recato la scorsa settimana nell'area di Sesto San Giovanni, per fare un primo sopralluogo.

Stadio Giuseppe Meazza in San Siro Credit Foto Getty Images

Ad

L'area, presa come alternativa a San Siro, potrebbe passare da essere il piano-B delle due società milanesi a diventare la nuova priorità del Milan. I continui rallentamenti del sindaco Sala, le difficoltà burocratiche ed i lunghi tempi di attesa potrebbero infatti far virare il nuovo presidente rossonero su questa opzione.

Serie A Mourinho: "Per qualche Einstein la nostra stagione è stata brutta..." UN' ORA FA

In occasione del suo sopralluogo, Cardinale ha avuto anche un colloquio con Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. Il primo cittadino lombardo ha chiarito tutti i temi della discussione in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, svelando alcuni dettagli sulle future possibile mosse di Cardinale.

"Qui, nel caso, saremmo pronti fin da subito. - esordisce Di Stefano - L’area è privata e il suo proprietario è d’accordo sulla cessione, l’amministrazione comunale è concorde. In altre parole: mancherebbero solo il via libera dei club. Nell'arco di 18 mesi potrebbe essere posata la prima pietra, mentre a San Siro non saprei”.

Alla domanda sui costi del progetto Di Stefano ha poi ribadito: “Sono aree già demolite e quasi del tutto bonificate. In altre parole, non c’è nulla da tirare giù, la superficie è già disponibile. Inoltre, trattandosi di un’area privata, non ci sarebbe bisogno di dibattito pubblico. Non trascurerei nemmeno le tempistiche: quando ci sono di mezzo i fondi, è un aspetto indispensabile in termini di capitalizzazione. Intorno allo stadio ci sarebbero 24 ettari di parco definiti nel piano urbanistico. Di quale metratura si parla a proposito dell’area del nuovo San Siro? Circa 130 mila metri quadri. Ecco, è un decimo dell’area che stiamo riqualificando noi. Si creerebbe un indotto di cui beneficerebbe anche Milano. E poi non ci sarebbero di mezzo concessioni a 90 anni e cose simili”.

Stefano Pioli esulta a San Siro al termine di Milan-Atalanta 2-0 Credit Foto Getty Images

“Io ho fatto comprendere come Sesto sia da considerarsi area metropolitana milanese, - chiarisce sui dubbi logistici sollevatisi negli ultimi giorni - sulla quale si stanno rigenerando le aree dismesse più grandi d’Europa. Da qui con un quarto d’ora di metropolitana sei in Duomo o a Linate. Si tratterebbe di un riposizionamento nell’interesse dell’utenza e del servizio. Inoltre la viabilità registrerebbe miglioramenti anche sulla base della realizzazione della nuova Città della Salute”.

La visita di Cardinale è stata assolutamente positiva e ci riaggiorneremo in merito. - ha concluso il sindaco - Ha visionato l’area, assieme ai tecnici di MilanoSesto (che detiene la proprietà dell’area, ndr) e del Milan. Ha voluto capire il potenziale dell’area, i servizi, che adesso stanno analizzando. Mi rendo conto che le variabili in gioco sono tante: noi siamo disponibili, ora la palla passi ai club che dovranno valutare tempi, costi e certezza degli investimenti. Io al posto loro avrei già deciso...”.

Scudetto Milan, anche Silvio Berlusconi festeggia in Duomo coi tifosi

Premier League Calci al gatto: Zouma condannato a un anno di servizi sociali UN' ORA FA