Da una possibile partenza a un nuovo matrimonio, tutto nerazzurro. Nonostante l'inizio di stagione non entusiasmante l'Inter resta convinta di voler blindare Milan Skriniar, rendendolo perno della squadra anche per gli anni a venire. Il contratto in scadenza la prossima estate aveva stuzzicato diverse pretendenti, su tutte il PSG che ha fatto di tutto per prenderlo: un assalto andato a vuoto per volere del giocatore e del club stesso, che lo ha tolto dal mercato dopo il passaggio di Bremer alla Juventus. Adesso si apre una nuova fase, altrettanto cruciale: quella del rinnovo del contratto.

Milan Skriniar, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

La situazione di partenza è piuttosto chiara: Skriniar è molto legato al mondo nerazzurro e sarebbe ben felice di restare, ma alle giuste condizioni. Tradotto: 6,5 milioni netti a stagione. Un ingaggio molto elevato, pari al compenso percepito dal compagno di squadra Brozovic che l'entourage dello slovacco sta utilizzando come punto di riferimento. Uno stipendio che il club al momento non sembra disposto a concedergli, ma da entrambe le parti trapela assoluta apertura al dialogo e disponibilità a trovare un accordo. per il bene di tutti, tifosi in primis: vendere o perdere Skriniar, oggi, vorrebbe dire togliere all'Inter una delle sue anime più importanti.

