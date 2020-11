Quando Alvaro Morata è arrivato a Torino nel luglio del 2014, i bianconeri erano in mezzo al primo cambio epocale nella storia di Andrea Agnelli presidente. La conferenza stampa shock di Antonio Conte, in cui annunciava l’addio alla società, aveva gettato il panico nell’ambiente. Che fare? Come muoversi? In mezzo al trambusto più totale, la proprietà scelse Massimiliano Allegri che, arrivato in mezzo alle critiche, solamente 11 mesi aveva già conquistato tutti. Prima finale di Champions dal 2003, e trofeo solamente accarezzato di fronte ad un Barcellona semi ingiocabile.

In quella bellissima Juve europea, uno dei giocatori più brillanti era proprio Alvaro Borja Morata Martin. Più comunemente noto come Morata, l’allora 24enne spagnolo fu il vero game-changer nella seconda fase europea. Era arrivato a Torino con la data di scadenza, perché nonostante la Juve lo avesse comprato, il Real Madrid aveva messo la recompra (quel meccanismo subdolo per cui se il tuo giocatore fa bene, sei sicuro che non lo rivedrai mai più), ma in poco tempo era riuscito ad incidere in varie serate importanti, diventando un autentico “uomo di coppa”. Fece lo stesso nel 2015-2016, dominando fisicamente i primi 60’ della storica partita contro il Bayern. Grazie ai suoi strappi da autentico centometrista, piegò in due i difensori bavaresi.

Dopo l’addio forzato, Alvaro ha iniziato a girovagare tra Spagna ed Inghilterra. Prima il rientro al Real Madrid, con vittoria della Champions (la sua seconda) proprio ai danni della Juve, e poi Londra sponda Chelsea. Un anno e mezzo difficile. Arrivato con tutte le pressioni del caso per via di rendimento europeo e prezzo, in circa 45 partite non ha mai trovato il feeling con la città della Regina. Chiuso il fugace rapporto con il paese di Shakespeare, il niño de la casa è tornato in Spagna, nella squadra per cui faceva il tifo da piccolo: l’Atletico di Madrid. Sotto la dittatura cholista, l’attaccante spagnolo si è ritrovato. Dopo sei mesi di apprendistato, ha ricominciato a segnare come ai tempi belli. I suoi 16 gol stagionali nel 2019-20, raccontano di un giocatore e di un uomo finalmente ritrovato. Senza essere oppresso da richieste troppo alte per le sue qualità, lo spagnolo ha rimesso in ordine le priorità della sua vita: segnare e far ricredere tutti quanti.

Una volta chiusa la travagliata, per tempi e modi, stagione 2019-20, Morata ha convinto i rojiblancos a comprarlo. Al tempo stesso però, da Torino arrivavano alcune richieste piuttosto rumorose. La Juve aveva bisogno di una punta e, dopo un incredibile numero di giocatori accostati alla squadra di Torino, a settembre ecco il ritorno a casa di Alvaro. Appena arriva è subito felice. Ha fatto ritorno nel luogo dove tutto è nato. Nonostante alcuni dicano che sia la “quarta scelta”, e con Dybala e Ronaldo davanti difficilmente troverà spazio, il nativo di Madrid è totalmente tranquillo. La sua faccia è tutto un programma. Quel ruolo da panchinaro lo ha già affrontato 5-6 volte in carriera, figuratevi se si lascia intimorire.

Oggi, due mesi dopo quell’annuncio, Morata è il miglior cannoniere della Juve, nonché uno dei migliori giocatori bianconeri. Sembra che l’aria di casa gli abbia fatto bene, ma non c’è solo quello. L’agente Juanma Lopez ha detto questo: “Alvaro chiedeva di sentirsi importante. Un giocatore si sente grande quando avverte intorno a sé una fiducia piena. Si riconosceva molto nel progetto della Juventus”. Da Madrid specificano di chi sia la proprietà del giocatore, però in questo momento Morata, e la Juve, dribblano il problema.

Miglioramento: testa e tecnica

Da quando il nome di Morata si è imposto nel calcio italiano ed europeo, le società in cui ha militato lo hanno sempre trattato come una riserva. Nella prima Juve doveva essere il cambio di Llorente, mentre l’anno dopo, con gli arrivi di Dybala e Mandzukic, si è visto sorpassato da entrambi i nuovi acquisti. A Madrid non parliamone nemmeno: con Ronaldo, Benzema, Bale e Isco, per Alvarito c’è stato giusto il tempo per una toccata e fuga.

La prima vera occasione è stata Londra, dove sono nati i problemi. Arrivato con l’etichetta di grande giocatore in rampa di lancio, da Morata tutti si aspettavano i volumi di produzione di un grande giocatore. La realtà, invece, ci ha raccontato di un calciatore che non si è mai realmente trovato in accordo con l’Inghilterra, la stampa inglese e la pressione derivata dal costo del suo cartellino.

Ritrovata la Spagna un anno e mezzo dopo, ecco l’ennesima l’annata da riserva. Dietro a Joao Felix e Diego Costa, Morata ha comunque trovato una grande stagione da doppia cifra di gol (16), toccando il secondo miglior dato di segnature da quando gioca nei massimi campionati.

SQUADRA GOL STAGIONALI PRESENZE Juventus 2014-15 15 46 Juventus 2015-16 12 47 Real Madrid 2016-2017 20 43 Chelsea 2017-2018 15 48 Chelsea/Atletico Madrid 2018-19 15 41 Atletico Madrid 2019-20 16 44 Juventus 2020-2021 6 8

Ogni volta, da Torino in avanti, il suo minutaggio è sempre stato molto basso. Dai 50 minuti giocati di media in bianconero e nell’annata al Real, ai quasi 70 di Londra fino ai 66 (circa) di Madrid sponda Atletico (dati transfermarkt.com). Pochissimo tempo in campo, tanto che ci viene da chiedere una cosa: come fa un giocatore che danza tra i 50/60 minuti di media in carriera ad esplodere?

Morata ha mai avuto quella continuità necessaria per trovare ritmo, ma nonostante ciò dal 2014-2015 è andato in doppia cifra 5 volte su 7. Numeri importanti. Numeri che probabilmente ha letto anche Andrea Pirlo che, guarda caso, sta cavalcando lo spagnolo con oltre 80 minuti di media a partita. Vuoi le assenze, vuoi la situazione di transizione, ma Alvarito si sente finalmente importante, e in 8 partite ha gia 6 gol. I suoi numeri sono iper positivi, tanto che questo 2020-21 potrebbe coincidere con la sua consacrazione definitiva.

La visione di Allegri

Se sul lato mentale serviva fiducia, quello tecnico è cambiato radicalmente. Rivedendo le partite del 2014-2015 o del 2015-2016, il vecchio Morata era un giocatore tremendamente diverso rispetto a quello che è oggi. Lo spagnolo, sostanzialmente, sotto la guida Allegri veniva sfruttato solo nell’ultimo terzo di campo, oppure per delle lunghissime risalite palla al piede dopo le fasi difensive. Dovendo convivere con un livello tecnico non proprio pulitissimo, Morata provava a massimizzare le due situazione sopracitate.

In due delle più clamorose serate di Champions della Juve 2014-2015, quelle contro il Real Madrid e in trasferta contro il Borussia Dortmund, l’apporto di Morata alla manovra è veramente marginale. Nel 3-0 contro la squadra di Klopp sono emblematiche un paio di situazioni. In occasione del primo gol di Tevez, Morata quasi incespica sul pallone. Lo spagnolo, spalle alla porta, sbaglia un controllo tutto sommato facile e dal suo errore, casualmente, arriva l’assist per Carlitos. Poco dopo invece, con il possesso a centrocampo, lo spagnolo non fa in tempo a stoppare la palla che Tevez passa e gliela strappa dai piedi di prepotenza. Un segnale abbastanza eloquente.

Circa un mese dopo, contro il Real Madrid, la situazione si ripete. In occasione del 2-1 di Torino, proprio nell’azione del gol che porta a termine una bella sequenza di 27 passaggi consecutivi, Morata non tocca mai la palla. L’ex canterano si limita a recuperare il possesso a centrocampo, e poi scappa verso l’area avversaria sparendo completamente dall’inquadratura. Rimane in un angolino e poi raccoglie la respinta corta del portiere connazionale.

L’anno dopo, nel 2015-2016, altre due serate di Champions sono materiale esemplificativo: quelle contro Bayern e Manchester City. Nella partita contro gli inglesi, il suo gol del 2-1 è la risultante di un lancio lungo in cui la Juve attacca la profondità con due soli giocatori. A Monaco invece, il suo one man show, è il riassunto di come un giocatore possa far reparto da solo, risalendo il campo in più occasioni contro tutta la difesa bavarese.

Luis Enrique: "Morata è diverso da quando è alla Juventus"

Più centrale con Pirlo

Il giocatore di oggi, contrariamente alle aspettative, è parecchio differente da quello del 2015. Alle solite qualità di saper segnare con pochi tocchi/essere pericoloso nell’area di rigore, Morata ha aggiunto tutto quel gioco che prima non era mai riuscito a sviluppare: quello spalle alla porta.

Lo spagnolo è ancora un ottimo uomo da ultimi 16 metri, ma la sua modernità consiste nell’aiutare la manovra di Pirlo a progredire usando il gioco spalle alla porta. L’heatmap stagionale ci dice che Morata sosta molto nella fascia centrale del campo, tocca oltre 40 palloni a partita (dato molto alto per lui) e ha già fornito due assist ai compagni. Secondo Fbref, è nono per xA (expected assist) con 2.1, e primo per passaggi filtranti insieme a Dzeko, Soriano, Pasalic e Ramsey: tutti giocatori profondamente diversi da come conoscevamo il numero 9. La sua posizione più arretrata è stata una delle principali soluzioni di Pirlo per risalire il campo con qualità e precisione.

Vedere quei dati nel passaggio, abbinati ad uno 0.23 negli npxG/shot - expected goals per tiro senza contare i rigori - ci fanno dire che questa evoluzione di Morata è quella definitiva. Ok, dribbla di meno e tira di meno, ma perché è Pirlo a chiederglielo. Non c’è più spazio per il Morata del 2015, che sostava nell’ultimo terzo di campo ed entrava in gioco solo per determinate situazione. Oggi Morata è completo. Fa meno azioni, ma le fa quasi tutte giuste. Non è less is more, ma la precisione e l’evoluzione che fanno la differenza.

Pirlo: "Arthur stava male, Ronaldo-Morata bene insieme"

