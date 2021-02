Delle confessioni che non ti aspetti. A margine delle Final 8 di Coppa Italia di basket di Assago (che potete seguire su Eurosport e Eurosport Player), l'ex amministratore delegato del Milan e grande appassionato di pallacanestro, Adriano Galliani, ha fatto un'incredibile rivelazione sul casting allenatori che fece Berlusconi una volta arrivato al Milan. Uno dei nomi papabili per la società rossonera fu Dan Peterson che in quegli anni era il re di Milano grazie ai successi con l'Olimpia. Lui disse di no, ed arrivò Sacchi...