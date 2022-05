In un San Siro vestito a festa e protagonista di ogni azione offensiva dei rossoneri, il Milan di Stefano Pioli batte 1-0 la Fiorentina di Italiano. Viola che hanno disputato un'ottima prima frazione, chiusa col 58% di possesso palla, schiacciando per lunghi tratti il Milan nella propria metà campo. I rossoneri sono cresciuti col passare dei minuti, scrollandosi di dosso la tensione iniziale, sfiorando un gol con Giroud e vedendosi annullare la rete dell'1-0 di Theo per una posizione di off-side.

Nella ripresa i rossoneri hanno assediato la Fiorentina, sfiorando subito il gol con Leao. Dopo l'ingresso in campo di Ibrahimovic, a mezz'ora dalla fine, gli uomini di Pioli hanno avuto un'altra grande chance con Rebic, rischiando tantissimo sul colpo di testa di Cabral salvato da Maignan. Al minuto 82, su un pessimo passaggio di Terraciano, Leao ha poi siglato il gol del definitvo 1-0, punendo sul primo palo il portiere ospite dopo aver disorientato Milenkovic con le sue finte.

In virtù di questo risultato il Milan si porta a +5 sull'Inter, mettendo un'incredibile pressione sulla banda di Inzaghi, in campo quest'oggi alle 18 ad Udine.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie (dal 78' Bennacer); Messias (dal 56' Rebic), Brahim Diaz (dal 56' Krunic), Leao; Giroud (dal 67' Ibrahimovic). All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Venuti (dal 46' Martinez Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (dal 59' Bonaventura), Amrabat, Duncan; Saponara, Cabral, Gonzalez (dal 67' Ikonè). All. Italiano

GOL - Leao Primo tempo: 0-0

ASSIST - Nessuno

ARBITRO - Paolo Valeri

NOTE: AMMONITI - Maleh (F), Venuti (F), Bennacer (M), Quarta (M)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' GOL ANNULLATO A THEO! Il laterale francese aveva bucato centralmente Terraciano con un destro violento dal limite dell'area. Tutto fermo per una posizione di off-side di Messias in avvio di azione.

15' GIROUD, SI DIVORA L'1-0! Imbucata centrale perfetta di Kessie, taglio del francese e transalpino che ha poi clamorosamente concluso a lato a tu per tu contro Terraciano. Grande chance per il Milan.

48' LEAO, DESTRO ALLE STELLE! Contropiede perfetto del Milan: scarico di Diaz per Giroud, appoggio al centro per Leao, bravo a saltare con il controllo Quarta ma poi clamorosamente impreciso da centro area con il destro. Chance enorme per i rossoneri!

65' MAIGNAN, LUCIDO! Intervento perentorio del francese che riesce ad anticipare Gonzalez di testa al limite dell'area di rigore.

75' MIRACOLO DI MAIGNAN! Parata incredibile del francese sull'incornata ravvicinata di Cabral, bravissimo a coordinarsi sul cross dalla sinistra di Bonaventura.

82' RETEEEEEEE! LEAAAAAAAOO! 1-0! Errore clamoroso di Terraciano che ha regalato il pallone a Leao. Il portoghese disorienta con le sue finte Milenkovic e poi buca il portiere ospite sul primo palo. Milan avanti.

IL MIGLIORE

Rafael LEAO - Si accende a sprazzi. Meno devastante del solito, ha sulla coscienza un gol letteralmente divorato a due passi da Terracciano. Si riscatta al minuto 81 scartando un gentile omaggio dello stesso portiere viola. Un gol di un'importanza enorme.

IL PEGGIORE

Pietro TERRACCIANO - Dopo una partita giocata con grandissima attenzione, regala il pallone a Leao con disimpegno harakiri e il portoghese lo punisce. Errore non forzato, gratuito.

IL MOMENTO SOCIAL

