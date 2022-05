Nuovo colpo di scena nell'ipotetica vicenda di cambio di proprietà del Milan. Secondo il Sole 24 Ore, infatti, il fondo finanziario statunitense Red Bird Capital avrebbe nuovamente rilanciato superando la concorrenza di Investcorp arrivando a mettere sul banco 1,3 miliardi per aggiudicarsi da Elliott il club rossonero.

Non solo. La cifra, già astronomica, potrebbe ulteriormente gonfiarsi sino a 1,8 miliardi negli anni successivi. La struttura finanziaria deve ancora essere chiarita esattamente ma, sempre secondo il quotidiano finanziario, RedBird sarebbe in procinto mettere sul piatto 600 milioni di euro di "equity" con Elliott, che a sua volta potrebbe partecipare con un cospicuo finanziamento ripagabile in 5 anni. Elliott dovrebbe comunque restare in quota parte all'interno della società rossonera anche se, allo stato dell'arte, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. La chiusura dell'affare sarebbe sempre più vicina.

