Dopo la fine del campionato di Serie A ci saranno gli Europei. Quest'anno von vedrà praticamente riposo per i calciatori, perché con l'inizio dei campionati a fine agosto e i Mondiali il prossimo inverno bisognerà portarsi avanti coi lavori.

Il Napoli, perciò, ha già organizzato il classico ritiro estivo: il gruppo azzurro si recherà a Dimaro (TN) dal 15 al 25 luglio e sarà così per il decimo anno consecutivo in Val di Sole.

La novità di quest'anno, però, sarà rappresentata dalla modalità di accoglienza dei tifosi. Con il Covid-19 ancora in circolazione, infatti, non sarà possibile concedere il libero accesso al pubblico come negli anni pre-pandemia.Perciò il club, in linea con le direttive europee, ha deciso di accogliere coloro che saranno in possesso del Green Pass.

Il Green Pass, al momento, prevede questi tre principali requisiti per poter essere rilasciato: essere stato vaccinato contro il Covid-19; aver ottenuto un risultato negativo dopo il test; essere completamente guariti dopo il contagio dal SARS-CoV-2.

