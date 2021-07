Una delle maggiori delusioni nella passata stagione della Juventus è stata il centrocampista Arthur. Condizionato fortemente dai problemi fisici, la prima annata in bianconero del brasiliano è stata tutt'altro che positiva. L'infortunio subito a febbraio e la conseguente calcificazione tra tibia e perone si sono rivelati più fastidiosi del previsto. L'ex Barcellona aveva rifiutato l'operazione in primavera per puntare tutto sulla Copa America.

Rischio di due mesi out

Ora, a poche settimane dal ritiro juventino, si valuta la possibilità di intervenire chirurgicamente. Opzione che significherebbe un minimo di due mesi lontano dal campo. A questo si devono aggiungere le idee del nuovo allenatore Allegri, che preferirebbe giocatori più fisici per la mediana. Si prospetta un inizio di stagione delicato per il regista brasiliano.

