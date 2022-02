Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona che vedrà tra le fila giallorosse almeno tre grandi assenze come Mancini, Ibanez ed El Shaarawy. Lo Special One spera di recuperare Zaniolo e sta pensando di tornare dunque alla difesa a 4, di seguito le sue parole più significative:

Su Zaniolo

"No, nei nove indisponibili non c'è Zaniolo. Voi sapete più di me, l'allenamento è alle 17, la partita domani alle 18. C'è la condizione per aspettare"

Nostalgia Champions?

"No. Ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference League. Poi questa settimana non ho visto grandi partite. Real e Psg non mi sono piaciute. Inter-Liverpool una bella partita. A Roma domani è tutto esaurito al 50%".

Società silente

"Io non so se sono un grande comunicatore. Sono intelligente a sufficienza e sono sempre molto rispettoso con le proprietà. Quando un allenatore può fare una considerazione sulla proprietà? Nei miei principi, ma chi sono io per dire qualcosa sulla mia proprietà. Sono i miei superiori, cosa dovrei commentare. Per la famiglia Friedkin ho solo rispetto: personale e professionale. Il rispetto personale mi porta a un rapporto con loro dove nel privato possiamo cambiare idee ed esperienze. Nel mondo imprenditoriale non sono nessuno rispetto a loro. Nel calcio ho esperienza e loro hanno l'umiltà per parlare di tutto. La domanda la puoi fare, ma chi è l'allenatore che ti risponde. Quello che gli dico in privato non lo dico qui".

Sul Verona

"È cambiato il tempo. C'erano un freddo e una pioggia incredibile, non credo che domani sarà così. A parte gli scherzi, non ho pensato a questo. Penso che loro siano una squadra di grande qualità, allo stesso modo di come è stata dura la prima partita. Lo è stata anche per loro, domani lo sarà per entrambe le squadre. Un bravo giovane allenatore che si identifica molto con quello stile di gioco, una squadra che si identifica con le idee del suo allenatore, la sua scelta intelligente, perché è una squadra allenata da altri prima di lui con un'idea molto simile, giocatori di qualità, di esperienza, sarà sicuramente una partita dura, però spero anche dura per loro.

Sulle assenze

noi abbiamo 9 assenti, però è incredibile che in una stagione senza risultati straordinari la gente sia ancora lì. I giocatori che sono in campo devono sentire per forza questa passione e devono giocare con questa gente nella testa, per non dire nel cuore. Nove assenti sono tanti, ogni squadra con nove assenti avrebbe tante difficoltà. In panchina non avrò tutti i giocatori. Mi dispiace, ma devo distuggere metà della Primavera che domani gioca col Milan, perché devono stare con noi. Però siamo lì, e speriamo che con l'appoggio di sempre possiamo fare una gara e prendere punti".

Roma da valutare

"Le valutazioni si fanno ogni giorno. Anche allenando"

Su Veretout

"La valutazione si fa ogni giorno, anche allenandosi. Non sono tanti i giocatori che hanno una stagione uniforme a un livello molto alto. Sono pochi. Se devo scegliere un giocatore dei nostri parlerei di Mkhitaryan, perché aiuta a risolvere problemi, gioca in diverse posizioni, è il nostro giocatore che mantiene un livello di performance. Jordan ha iniziato molto bene, poi è stato meno bene, adesso sta tornando a un livello accettabile, ma per me Mkhi senza infortuni e squalifiche fisicamente è molto forte e resistente, gioca tre partite in una settimana quando capita. Veretout è l'esempio di quello che di solito è la stagione di un giocatore".

Su Abraham

"Sta facendo bene, ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui faccia di più e viceversa. L'interazione è quella. E' un giocatore nato e cresciuto in un calcio completamente diverso, non era facile uscire dall'Inghilterra. Per me sta facendo bene. Spero faccia di più, ha le potenzialità per farlo"

