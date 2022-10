Salernitana-Spezia, match valido per l'11a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Mazzocchi. La gara è stata arbitrata da Chiffi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6: un solo tiro in porta dello Spezia, lui risponde presente. Per il resto è del tutto inoperoso.

Norbert GYOMBER 6,5: partita attenta dello slovacco che gioca una partita di sostanza insieme ai compagni di reparto. Trova una traversa con un destro da fuori, sarebbe stato un euro gol. (dal 91’ BRONN s.v.)

Flavius DANILIUC 7: guida la difesa senza mai sbandare, sempre puntuale e preciso in chiusura. Sfiora il gol due volte in 1 minuto nel finale, solo un immenso Dragowski gli dice di no.

Federico FAZIO 6,5: nel primo tempo la Salernitana soffre e si affida all'esperienza dei suoi centrali per non affondare. L'ex Roma non sbaglia nulla.

Antonio CANDREVA 6: non così appariscente, è suo però il cross da cui nasce la rete di Mazzocchi. (dal 84’ BOHINEN s.v.)

Ivan RADOVANOVIC 6: bada più a difendere e recuperare palloni, ma oggi va bene così.

Lassana COULIBALY 6: il suo dinamismo è importante per la squadra di Nicola, la qualità non è la sua dote migliore ma non demerita.

Tonny VILHENA 5: non sembra al top della condizione. Fatica in termini di passo in mediana e il mister lo sostituisce a metà secondo tempo. (dal 65’ BRADARIC 6: meglio di Vilhena, copre bene la sua zona e nel finale serve al meglio gli avanti campani)

Pasquale MAZZOCCHI 6,5: nel primo tempo la sua prestazione vede diversi errori di misura in fase di cross e non sembra la sua giornata. Pochi minuti dopo l'intervallo si inventa il gol che decide la sfida, una vera perla.

Boulaye DIA 5,5: ci si aspetta molto dall'ex Villarreal, si vede solo in qualche raro lampo nel primo tempo. Deve dare di più. (dal 65’ PIATEK 5,5: entra da protagonista, si presenta almeno 3 volte davanti a Dragowski. Pesano però i tanti errori sotto porta che non hanno chiuso la partita in anticipo)

Federico BONAZZOLI 6,5: partita al serivizo della squadra. Da una sua giocata con il tacco parte l'azione del gol, splendida anche un'apertura ad innescare Piatek in campo aperto. (dal 84’ BOTHEIM s.v.)

All. Davide NICOLA 6: imposta la squadra a suo modo. Chiudere tutti gli spazi e ripartire. Nel primo tempo la prestazione è insufficiente, ma dopo il vantaggio la squadra si scioglie e trova numerose occasioni per chiudere la gara.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5: per 90 minuti poco impegnato, ma nei 10 minuti di recupero sfodera diverse parate miracolose che tengono aperta la gara fino al fischio finale.

Ethan AMPADU 6: nel primo tempo vince il duello con Dia, poi a squadre sbilanciate è decisivo con alcune chiusure in extremis. (dal 74’ STRELEC 6: serve l'asssit del possibile pareggio a Nzola, il quale spreca)

Jakub KIWIOR 5,5: nella ripresa perde la concentrazione in alcuni frangenti. Non impeccabile nell'azione del gol e ingenuo sull'intervento che gli costa il giallo su Candreva.

Dimitris NIKOLAOU 6: non compie evidenti sbavature, si vede che al centro della difesa si trova più a suo agio.

Kevin AMIAN 6: si ritrova contro Mazzocchi sulla corsia di destra e lo contiene senza patemi per tutto il match. (dal 65’ RECA 5,5: ingresso poco incisivo)

Emil HOLM 6,5: nel primo tempo è il dei suoi con una spinta costante sulla corsia di sinistra. Nella ripresa, spostato a destra, si spegne inesorabilmente.

Mehdi BOURABIA 6: garantisce qualità alla mediana dello Spezia che sotto il profilo del gioco domina la gara per larghi tratti.

Kevin AGUDELO 6,5: molto vivace, si fa trovare sempre pronto sulla trequarti ma anche in fase di non possesso.

Albin EKDAL 6: Gotti lo schera dall'inizio e lui sembra subito in grado di prendere in mano il centrocampo spezzino. Cala fisicamente alla distanza. (dal 74’ MALDINI s.v.)

Emmanuel GYASI 5: partita fumosa, senza spunti di rilievo. Non riesce mai a duettare con Nzola ed è poco concreto in area di rigore. (dal 65’ VERDE: non entra bene in partita, sbaglia molte giocate e non porta i suoi soliti lampi di classe)

M'Bala NZOLA 6: è l'uomo più pericoloso dello Spezia. Fa da riferimento offensivo e sfiora il gol nel finale di gara.

Mister Luca GOTTI 5,5: 0 punti e 0 gol fatti in trasferta. La sua squadra fraseggia, trova buone giocate fino al limite dell'area, ma poi si perde e non risulta mai veramente pericolosa. Deve risolvere il problema del gol.

