"Tornare all’Olimpico dopo due anni mi ha fatto un effetto particolare. La Roma è stata casa mia per trent’anni, ho vissuto più lì che nella mia. Ho rivissuto le sensazioni di tanti anni, di tante volte, che senti solo tu, dentro di te. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza e spero di tornarci il prima possibile", ha parlato così Francesco Totti, global ambassador di Digitalbits - il nuovo main sponsor della Roma, e allora uno sguardo a presente e futuro di Totti in connessione ai colori giallorossi appare davvero immediato. , ha parlato così tornato all'Olimpico in occasione del match tra Roma e Inter . L'ex capitano giallorosso è stato scelto come- il nuovo main sponsor della Roma, e allora uno sguardo a presente e futuro di Totti in connessione ai colori giallorossi appare davvero immediato.

Sulla Roma di Mourinho

“La Roma è sempre una grande emozione. Parlando da tifoso, dico che non stiamo attraversando un grande momento, ma se non sei della Roma non soffri, si dice così. Siamo abituati ad annate altalenanti, ma sono certo che sia la società sia Mourinho vogliano farci tornare a sognare. Roma come città e come tifosi meritano palcoscenici più importanti. Ma diamogli tempo, anche se ristretto, per riportare la Roma a fare belle figure anche a livello internazionale"

Sul futuro alla Roma

"Il fatto che sia ambassador di Digitalbits non vuol dire che tornerò nella Roma. Anche se il futuro non so cosa mi riserverà, di sicuro da oggi in poi avrò più occasioni per parlare con la società. Poi magari in futuro tutto potrà succedere, questo è vero. Friedkin? Sabato l’ho solo salutato, come è giusto che sia".

Mourinho: "Se avrò pazienza alla Roma? Prossima domanda"

