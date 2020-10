Almeno due turni di stop. Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e addetto al VAR di Milan-Roma (big match della 5a giornata di Serie A terminato col punteggio di 3-3), pagano a caro prezzo i loro errori macroscopici nel match di lunedì sera a San Siro.

Serie A Milan-Roma, 5 verità: Donnarumma insostituibile 21 ORE FA

Così ha deciso il disegnatore degli arbitri di Serie A e B Nicola Rizzoli, che non poteva chiudere un occhio e lasciare correre una direzione di gara che ha scontato tutti e che ha riaccesso polemiche e discussioni. Topiche evidenti quelle del fischietto triestino, che ha concesso due rigori quanto meno discutibili per non dire totalmente inesistenti il primo alla Roma per il contrasto Pedro-Bennacer, in cui è lo spagnolo a commettere fallo sul centrocampista rossonero pestandogli il piede e il secondo al Milan per un fallo inesistente di Mancini su Calhanoglu.

Sbagli non corretti dall’addetto al VAR Nasca che non si è preso la responsabilità di chiamare Giacomelli al monitor e provare a fargli cambiare idea. Da qui la ragione di questo stop che, secondo la Gazzetta dello Sport, durerà almeno fino a dopo la sosta di campionato. Secondo il quotidiano milanese il rientro del direttore di gara triestino sui campi della massima serie potrebbe avvenire non prima di inizio-metà dicembre dopo qualche designazione in Serie B. Non si tratta, di stop punitivi, ma mirati a far ritrovare la serenità dopo un arbitraggio particolarmente negativo.

Come in passato successo a Michael Fabbri dopo le sbavature clamorose in Roma-Parma o a Massa e Valeri dopo gli sbagli in Fiorentina-Napoli alla prima giornata, questa volta saranno Giacomelli e Nasca a fermarsi dopo una direzione brutta e infarcita da errori da matita blu.

Fonseca: "Quest'anno il VAR interviene meno sui rigori"

Serie A Milan-Roma, moviola: Giacomelli sotto accusa IERI A 21:38