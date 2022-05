nella parte destra della classifica - oscillando tra 12° e 13° posto - e l'attacco è più che mai asfittico: sebbene È il primo tassello di una rivoluzione mentale ancor prima che tecnica, col senno di poi: una rivoluzione propiziata dal ritorno a Milanello 6 gennaio 2020, debutto del "cavallo di ritorno" Zlatan Ibrahimovic 2794 giorni dopo l'ultima volta in rossonero. Il Milan del traballante Stefano Pioli annaspa- oscillando tra 12° e 13° posto - e l'attacco è più che mai asfittico: sebbene il risultato a occhiali contro la Sampdoria a San Siro non faccia altro che confermare il trend negativo l'impatto nel match di Ibra lascia ben sperare. Il fisico è asciutto, la classe è immutata.ancor prima che tecnica, col senno di poi: una rivoluzione propiziata dal ritorno a Milanello di un totem , giusto quello che serviva per ringalluzzire un ambiente paralizzato dai troppi manrovesci incassati.

Flashforward alla fine del 2020, con il Milan nel frattempo attestato ai piani alti della classifica: l'intervista a Massimo Ambrosini nell'ambito di uno speciale Sky Sport ha avuto il merito di illustrare, in tempi non sospetti, quella che potremmo ribattezzare l'Ibra Mentality. Ecco due passaggi emblematici di quanto Zlatan richieda prima a sé stesso e poi agli altri, in questo caso i compagni di squadra:

"Qua devo essere io a riportare la squadra al top, devo far capire agli altri cosa significa essere al top e questo tipo di sfide mi piacciono. Se avevo paura quando ho firmato a gennaio? Non avevo paura. Era la stessa situazione di quando ho firmato allo United, tutti dicevano che i ritmi della Premier erano troppo faticosi. Io faccio il contrario di quello che tutti dicono”.

"Io metto tanta pressione, chiedo tanto, non accetto un pallone sbagliato, a questi livelli siamo tutti qua per fare la prestazione. Al Milan ti chiedono tanto perché bisogna vincere. Nel mio mondo faccio tutto per vincere. Nel mio mondo è normale se fai le cose bene, se sbagli è normale che uno te lo faccia notare. Esagero? Sono ancora qua, ho vinto quello che ho vinto. C’è un motivo”.

Adrenalina, libro scritto a quattro mani con il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, offre invece la cronologia del "codice Ibra" dispensato ai compagni nella camera caritatis dal suo avvento nello spogliatoio rossonero: Altri zampilli a diciotto carati di Ibra Mentality:

Alzi la mano chi ha vinto la Champions

No, l'ingresso dello svedese del ghetto di Rosengard nello spogliatoio rossonero non è avvenuto in punta di piedi, per ricorrere a un eufemismo. Un po' Full Metal Jacket, un po' Marchese del Grillo.. Nel frattempo i compagni di squadra ricevono la prima, tonante, scossa e vengono messi di fronte alle loro responsabilità:

Sai quando correrò per te? Quando vincerai qualcosa

Bastone e carota, con una innata predilezione per il primo: non si scappa da quella linea editoriale. Non mancano però le parole al miele per i suoi "figliocci". A partire dal prediletto, Rafa Leao, da subito promosso a complementare partner d'attacco in una fase in cui di rossonero vestiva ancora l'ondivago Piatek. Non a caso, nel giorno del primo gol in A di Ibra da cavallo di ritorno con la maglia del Milan sia lui che Leao trovano la via del gol; tra loro si instaura un dialogo costante davanti alla porta avversaria, quella del Cagliari. Re Leone e Simba, il connubio nasce sotto una stella fulgida...

"Lui è giovane, sta maturando, può crescere ancora tanto per il talento che ha. Non riuscivo a stimolarlo: se lui non si aiuta da solo nessuno può aiutarlo. Prima di questa stagione è cambiato totalmente, ha capito da solo cosa fare”.

Ibra ha riconosciuto anche il talento di Sandro Tonali, altro protetto del guerriero di mille battaglie. Il navigato attaccante ha assistito a una di quelle metamorfosi che Ovidio avrebbe avuto tanto piacere a raccontare: da pulcino bagnato a leone inferocito, affamato di Scudetto:

"Nella prima stagione è rimasto intrappolato nel sogno, si guardava attorno e ripeteva: questa è la squadra che sognavo da bambino. Quest'anno è uscito dal sogno ed è entrato nella vita vera. Ora si ripete: sono un giocatore del Milan! E lo dimostra. È un panzer!"

Poi la carica finale, da consumato motivatore, di quello che tanto vanno di moda nel calcio moderno... Prima di Verona - la fatal Verona, ma solo sulla carta - il discorso del Re ha risuonato più o meno così:

I giocatori del Milan vengono ricordati per quello che hanno vinto, se vogliamo che si ricordino di noi abbiamo tre partite per farlo

Tra un incitamento e l'altro Zlatan Ibrahimovic ha trovato tempo e modo di impattare sul rettangolo di gioco, tra mille paturnie di natura fisica. Si perché dopo un avvio "da Ibra" con discreto bottino di 8 gol messi a segno nella sola Serie A, la carta d'identità ha presentato il conto, salatissimo. Un subdolo guaio al ginocchio ha tenuto lontano dai campi Ibra per tutta la seconda parte di campionato, o quasi: qualche comparsata da direttore del traffico più che da totem a congelare il possesso palla nei minuti finali, ma anche un ultimo guizzo zlatanesque, la sponda di testa per il gol-vittoria di Sandro Tonali contro la Lazio. A conti fatti, la partita della svolta...

ruolo da capopopolo totale tra un oceano di vibranti anime rossonere. L'apoteosi. Le ultime immagini sono quelle della festa: prima uno scampolo consistente di match - l'ultimo, trionfale, contro il Sassuolo - con tanto di gol annullato per millimetrico offside (nemmeno suo), poi la dichiarazione sibillina sul suo futuro, la dedica a Mino Raiola e infine untra un oceano di vibranti anime rossonere. L'apoteosi.

Ibrahimovic scatenato: "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan"

Zlatan Ibrahimovic non sarà stato il fattore decisivo dello Scudetto del Milan, l'unico almeno, ma di certo ha giocato un ruolo determinante nel processo che ha trasformato una squadra senza identità in una oliatissima macchina con le idee cristalline sul modo per arrivare alla vittoria. E la testa sì, quella ha contribuito a cambiarla in maniera decisiva proprio Ibra Supremacy, l'inossidabile mental coach che nessuno al mondo oserebbe contraddire.

La chiusa: "Nessuno credeva in noi"

Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

