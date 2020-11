Calcio

Serie A, Gattuso: "Juventus-Napoli? Abbiamo 18 punti, non 17. Aspettiamo Giustizia faccia suo corso"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo il rotondo successo per 4-0 sulla Roma che ha riportato il Napoli a -6 dal Milan capolista torna sulla partita persa a tavolino contro la Juventus rivendicando un punto in più: "Abbiamo 18 punti, una partita da recuperare e siamo secondi in classifica sul campo, aspettiamo che la Giustizia faccio il suo corso: non dobbiamo cambiare nessuna stagione".

