Non c'è pace per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è costretto a fermarsi nuovamente, per un problema alla coscia sinistra manifestatosi nell'ultimo allenatore di rifinitura alla vigilia della partenza contro la Lazio (match in programma domenica 8 novembre, fischio d'inizio ore 12.30). Il difensore, che si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi esami per accertare i tempi di recupero, non figura nell'elenco dei convocati per la sfida contro la Lazio in programma domenica all'Olimpico.