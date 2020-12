Non chiamatelo "turno interlocutorio": la 10a giornata di Serie A può già significare molto, infatti, nella fisionomia di una classifica che, già dallo scorso weekend, ha cominciato a dare le prime, importanti indicazioni. Si parte con l'anticipo di sabato pomeriggio alle 15, Spezia-Lazio, sempre allo stadio "Dino Manuzzi-Orogel" di Cesena", per arrivare a Fiorentina-Genoa, che negli ultimi anni è stato ribattezzato "match della paura" per le non certo esaltanti imprese di Viola e Grifoni. In mezzo, uno dei derby di maggiore tradizione, come quello tra Juventus e Torino; Inter-Bologna, l'anno scorso indigesta ai nerazzurri; e poi, impegnato a marassi contro la Sampdoria, c'è il Milan, in cima alla classifica a quota 23 e attualmente in vantaggio di 5 punti sul duetto formato da Inter e Sassuolo, impegnato quest'ultimo all'Olimpico contro la Roma, in un altro dei match di cartello di questo fine settimana.

1) Sampdoria-Milan: i giovani rossoneri stupiranno anche contro Ranieri?

Una domanda che può essere posta tranquillamente al contrario. Nel senso che Claudio Ranieri, nonostante l'ultimo periodo alla guida dei blucerchiati non sia stato particolarmente esaltante, si trova particolarmente a suo agio in partite come questa. Deve anzitutto preoccuparsi di chiudere gli spazi alle giovani leve - senza Ibrahimovic - avversarie, che con Jens Petter Hauge e Brahim Diaz hanno fatto faville in Europa League contro il Chelsea. Per poi ripartire in contropiede e, magari, far pagare un conto salato al collega Stefano Pioli. L'idea è quella di ripetere, pari pari, la partita contro la Lazio, che ha visto i blucerchiati imporsi 3-0. Ma in casa del Diavolo, è già stato dimostrato che nessuna sfida viene presa alla leggera e che l'entusiasmo, vedi la bella vittoria di Napoli, può portare a imporsi contro ogni avversario.

Milan-Celtic: Europa League 2020-2021: Brahim Diaz e Jens Petter Hauge esultano dopo il gol del 4-2 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

2) L'Inter avrà la testa allo Shakhtar o penserà al Bologna?

Diciamoci la verità: la possibilità di arrivare al titolo, la scora stagione, per i nerazzurri, è sfumata proprio nella gara di San Siro contro il Bologna, in si sono esaltati i giovani gambiani Musa Barrow e Musa Juwara, per un 1-2 finale decisamente inaspettato alla vigilia. L'Inter deve togliersi dalla testa di cominciare il match di San Siro come contro il Torino e aggredire immediatamente l'avversario messo in campo da Sinisa Mihajlovic. L'esempio dev'essere la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tanto più che, da una parte, c'è il peso dell'impegno Champions particolarmente probante di Mönchengladbach (conte dovrebbe optare per la staffetta Sanchez-Lautaro), dall'altra c'è una formazione, quella felsinea, che arriva da un momento particolarmente felice fatto di 3 vittorie nelle ultime 4 partite contro Cagliari, Sampdoria e Crotone.

3) Juventus-Torino: Dybala riuscirà finalmente si sbloccherà in A?

Il Derby della Mole 201 in programma sabato 5 dicembre all'"Allianz Stadium", non sarà la solita stracittadina. Di fronte, due squadre che non possono più sbagliare: una stracittadina che potrebbe risultare addirittura il capolinea, non per Andrea Pirlo, di certo per Marco Giampaolo, che alla guida del Toro ha accumulato un ritardo di punti davvero notevole, ancorché in piena zona retrocessione. Paulo Dybala, che verrà schierato al posto dello squalificato Morata, dovrà dare risposte vere là davanti, libero di muoversi negli spazi più congeniali. Dall'altra, il tecnico granata è chiamato a sistemare le grane di una difesa all'apparenza ben attrezzata, ma di fatto colabrodo: con 22 reti subite, infatti, è la peggiore in Serie A.

Paulo Dybala von Juventus Turin Credit Foto Getty Images

4) Roma-Sassuolo: chi si rialza?

Da una parte, lo 0-4 subito al San Paolo contro il Napoli nella serata della memoria di Diego Armando Maradona. Dall'atra, lo 0-3 casalingo subito da un'Inter "arrabbiata" e concreta, che sa tanto di ridimensionamento. Due protagoniste dell'alta classifica come Roma e Sassuolo si sfideranno all'Olimpico: giallorossi a 17 punti, neroverdi a 18. Chi tornerà a sorridere tra Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi? Di certo, si preannuncia la classica partita ricca di gol.

5) Fiorentina-Genoa: salterà uno tra Prandelli e Maran?

Posticipo del lunedì. Una sfida che negli ultimi anni è stato ribattezzata "la partita della paura" per le non certo esaltanti imprese di Viola e Grifoni. Che chi sono nuovamente ricascate, in fondo alla classifica di A rispettivamente con 8 e 5 punti. Da una parte, Cesare Prandelli sarà regolarmente in panchina dopo i tre tamponi negativi che hanno scongiurato la positività al Covid. Il suo nuovo inizio alla guida della Fiorentina è iniziato malissimo, con la doppia sconfitta contro Benevento e Milan, solo in parte mitigato dal successo in Coppa Italia contro l'Udinese ai tempi supplementari. Dall'altra parte, un Genoa in crisi nera: 4 sconfitte consecutive, penultimo posto e un Ronaldo Maran finora rimasto al proprio posto solo perché fortemente voluto dal presidente Enrico Preziosi a inizio anno. In tutto giò, il licenziamento del diesse Daniele Faggiano...

Genoa-Parma, Serie A 2020-2021: il tecnico del Genoa Rolando Maran (Getty Images) Credit Foto Getty Images

