In occasione della presentazione del nuovo libro di Sinisa Mihajlovic "La partita della vita" sono intervenuti ai microfoni della Gazzetta dello Sport fior di campioni, tra cui l'amico per la pelle del tecnico del Bologna Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan che lo scorso gennaio è stato molto vicino a vestire la maglia felsinea. Il fuoriclasse svedese ha anche raccontato particolari commoventi circa il modo in cui ha scoperto la malattia dell'amico. Ecco gli stralci più significativi dell'intervento dello svedese:

Mi sentivo male perché avevo un fratello che ha affrontato la stessa malattia. Vedevo questa cosa in Siny, ma Siny è stato più forte di me e ha passato la sua forza a me. Doveva essere il contrario. Quando sei emozionato dentro non è sempre facile parlare ma a volte devi condividere queste emozioni per dimostrare che sei dalla sua parte. Poi gli ho detto: “ Dimmi quello che vuoi che arrivo”

"Il Bologna ha fatto di tutto per portarmi ma il mio pensiero era se dovevo smettere o no. Ho detto a Siny: “Non sono più veloce e forte come prima” e lui mi ha risposto: “Fa niente, sono gli altri che devono correre per te tu devi solo stare davanti”. Ha usato le parole giuste per convincermi, ma io gli ho detto che se venivo venivo gratis, per lui, senza considerare quale club c’era dietro; per la persona fantastica che era. Ogni tanto si fanno le cose con la testa, ogni tanto col cuore: e il cuore mi diceva di giocare per Sinisa. Poi si è messo in mezzo il Milan e le cose sono cambiate ed è un altro discorso. Ma il Bologna le ha provate tutte."