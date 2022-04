Calcio

Inter-Roma, la partita di José Mourinho: il ritorno dello Special One in un San Siro vestito a festa

SERIE A - Il ritorno del Profeta José Mourinho in un San Siro vestito a festa per l'occasione: la posta in palio per Inter e Roma è altissima, ma non potrà essere una partita come le altre.

00:01:18, un' ora fa