Play Icon Guarda

Calcio

Perisic al Bayern è quasi fatta. Neymar, 40 mln da Madrid: la giornata di calciomercato in 1 minuto

Quasi fatta ormai tra Inter e Bayern Monaco, c'è l'accordo per un affare da 30 milioni. Da Madrid invece offerta Real per Neymar: 40 milioni per 5 anni