Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto col PSG quest'estate, è seguito anche dal Milan e dall'Everton. Il d.s. dei parigini, Leonardo, ha assicurato che sia per lui che per Cavani non è in programma alcun rinnovo. Firenze sogna un nuovo colpaccio dopo Ribery

Dopo il colpo Ribery della scorsa estate, la Fiorentina di Rocco Commisso è alla ricerca di un altro nome d’impatto, meglio se in scadenza di contratto. Il mirino della Viola questa volta punta in Francia, precisamente al PSG. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club toscano sarebbe sulle tracce di Thiago Silva, già sogno proibito del Milan, per una clamorosa seconda avventura in rossonero, e dell’Everton, in accordo con un suo grande ex allenatore come Carlo Ancelotti.

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha avviato i primi contatti con l’entourage del difensore il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, anche se l’addio con i parigini dovrebbe slittare con ogni probabilità ad agosto: il brasiliano, così come Edinson Cavani, ha accettato di prolungare la sua permanenza al PSG per disputare le Final Eight di Champions League (gli uomini di Tuchel hanno battuto il Borussia Dortmund negli ottavi appena prima del lockdown).

Serie A Juventus, piove sul bagnato: Khedira e Alex Sandro rischiano un lungo stop DA 4 ORE

Al momento si tratta solo di un primo approccio, ma Commisso ha tutta l’intenzione di far sognare i tifosi viola con un altro grande colpo d’esperienza. Recentemente il d.s. dei francesi, Leonardo ha confermato che né il brasiliano né l’uruguaiano rinnoveranno. Per Thiago Silva, 36 anni a settembre, sarebbe l'opportunità di tornare in Serie A per gli ultimi scampoli di carriera, dopo averci giocato 3 stagioni e aver vinto uno Scudetto col Diavolo e con Ibrahimovic. Intanto proprio il popolo rossonero non demorde e si aggrappa alle parole pronunciate ad aprile dal suo agente.

Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il Milan, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi.

Play Icon WATCH Commisso: "Per lo stadio non sono i soldi il problema, ma voglio farlo subito" 00:03:32

Serie A Pedro-Roma, c'è l'accordo. L'attaccante può svincolarsi dal Chelsea già a luglio DA 7 ORE